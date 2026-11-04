Apple ожидает рекордную квартальную выручку — до $158 млрд, несмотря на дефицит устройств

Компания рассчитывает получить на 7–10% больше выручки, чем годом ранее, хотя поставки новых iPhone, Mac и iPad ограничены, а память дорожает

Apple прогнозирует, что выручка за декабрьский квартал 2026 года станет самой высокой за всю историю компании. Финансовый директор Кеван Парех (Kevan Parekh) сообщил, что компания ожидает роста на 7–10% год к году — до $153,8–158,1 млрд. Прогноз уже учитывает ограничения поставок и приходится на праздничный сезон, традиционно важный для продаж электроники.

За предыдущий финансовый квартал, завершившийся в сентябре, Apple получила $114,5 млрд выручки — на 12% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $30,71 млрд. Компания установила рекорды для сентябрьского квартала по обоим показателям, несмотря на нехватку некоторых устройств и увеличение стоимости памяти.

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На конференции с инвесторами Apple предупредила, что спрос на Mac и iPad оказался выше ожиданий, а поставки новых iPhone Duo остаются ограниченными. Рост цен на память также оказывает давление на валовую маржу. Дополнительные расходы связаны с развитием Siri AI, а на выручку сервисного подразделения могут повлиять изменения в лицензировании и валютные колебания.

Прогноз компании предполагает, что действующие тарифы и торговая политика не изменятся, а состояние мировой экономики не ухудшится. Таким образом, Apple рассчитывает установить новый рекорд выручки даже при ограниченной возможности нарастить поставки.