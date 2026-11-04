Абу-Даби подписал с OpenAI четыре соглашения о переводе госуправления на ИИ. Власти эмирата начали переводить госрегламенты в форматы, понятные моделям

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мухаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главой OpenAI Сэмом Альтманом. По итогам встречи эмиратские организации и OpenAI подписали 4 соглашения о внедрении искусственного интеллекта в государственное управление, энергетику, образование и инвестиционную деятельность.

Центральный проект — инициатива Machine-Readable Government, в рамках которой часть государственных правил и регламентов переводят в машиночитаемый формат. ИИ-системы смогут использовать их для проверки соблюдения требований при выдаче разрешений и сертификатов.

Первый пилот уже работает в Управлении сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби: алгоритм проверяет заявки на импорт продовольствия и связывает каждое заключение с конкретным нормативным требованием. При этом контроль и ответственность за окончательное решение сохраняются за государственными служащими.

Источник изображения: The Abu Dhabi Media Office (ADMO)

Вычисления выполняются на графических процессорах в дата-центрах на территории ОАЭ. Для обработки запросов используется локальная инфраструктура OpenAI, обеспечивающая размещение вычислений внутри страны. Проектом руководит Департамент расширения возможностей правительства Абу-Даби (DGE).

Ещё одно соглашение заключили инвестиционный фонд Mubadala, компания Inception42 и OpenAI: они намерены применять ИИ для анализа инвестиций, поиска перспективных возможностей и оценки рисков. Отдельный пятилетний договор между Inception42 и OpenAI предусматривает внедрение моделей компании в государственном секторе, бизнесе и образовании ОАЭ. Партнёры также будут разрабатывать корпоративные решения для крупных организаций страны.

Четвёртое соглашение подписали ADNOC, G42 через дочернюю компанию Inception42 и OpenAI. Нефтяная компания получит доступ к передовым моделям OpenAI для применения в операционной деятельности, инвестиционных и коммерческих решениях. Вычисления также будут выполняться на инфраструктуре внутри ОАЭ. ADNOC стала первой компанией энергетического сектора, заключившей подобное соглашение о внедрении технологий OpenAI.