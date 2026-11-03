Звук и «Алиса» за 78 тысяч: Яндекс и Bork выпустили премиальную умную колонку ⁠ 1

Яндекс представил совместно с Bork новую умную колонку «Яндекс Станция Bork» (обзор). Устройство получило восемь динамиков общей мощностью 75 Вт, сенсорный экран и алюминиевый корпус.

Акустическая система оснащена тремя пассивными излучателями и поддерживает режим пространственного звучания, который преобразует стереосигнал. Технология тонкомпенсации позволяет сохранять басы и детализацию музыки при невысокой громкости. Управлять звуком можно с помощью алюминиевого кольца на верхней панели. В специальном режиме оно также позволяет имитировать скретчинг виниловых пластинок.

На корпусе установлен цветной сенсорный экран диагональю 5 дюймов. Он отображает время, погоду, показания датчиков и реакции «Алисы», а также позволяет управлять воспроизведением музыки и устройствами умного дома.

В колонке работает «Алиса» на основе наиболее продвинутой нейросетевой модели Яндекса, доступной на устройствах серии. Она поддерживает решение сложных задач и обработку запросов в свободной форме.

Устройство совместимо с Zigbee и Matter over Wi-Fi. Сценарии умного дома и голосовое управление могут работать без подключения к интернету. Встроенные датчики температуры и влажности, а также обновлённый детектор шумов позволяют запускать автоматизации по различным звуковым событиям.

Кроме того, колонку можно подключить к телевизору через HDMI и использовать для управления просмотром фильмов и сериалов, а также в качестве саундбара.

На старте продаж «Яндекс Станция Bork» доступна в светло-голубом цвете за 78 тыс. рублей. Позднее появится тёмно-синяя версия.