«Вы изволите царю-батюшке звонить»: названа самая популярная замена гудкам

Юмор оказался популярнее песен сразу в нескольких регионах страны

«Царь-батюшка» стал самой популярной записью, которую абоненты «МегаФона» устанавливают вместо стандартных гудков. Шуточное приветствие «Вы изволите царю-батюшке звонить» обошло музыкальные хиты «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Пыяла» группы «Аигел». Такие данные оператор получил по итогам анализа подключений услуги «Замени гудок» за январь–октябрь 2026 года.

«Вы изволите царю-батюшке звонить»: названа самая популярная замена гудкам
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Вторую строчку рейтинга заняла «Матушка», третью — голосовая запись «Авторитетный и уважаемый человек». На четвёртом месте расположилась «Пыяла», а на пятом — приветствие «Она с характером». В десятку также вошли песни «Кобра» Ислама Итляшева, «Царица» Anna Asti, «Купер» Sqwoz Bab, «Иордан» Mona и «За Деньги Да» Instasamka.

В октябре пользователям стала доступна композиция Gazan 5G. Ранее трек получил распространение в социальных сетях, где под него опубликовали более 25 тыс. роликов.

Среди музыкальных предпочтений абонентов лидирует поп-музыка — 31% установленных мелодий. На юмористические приветствия приходится 26%, на рэп — 11%. Поп-композиции чаще выбирают женщины (57%), тогда как среди поклонников шуточных записей преобладают мужчины (57%).

Наиболее активно услугу используют россияне в возрасте 30–49 лет: на них приходится около 59% всех установок. При этом «Царь-батюшка» возглавил рейтинг в восьми макрорегионах страны. Региональные различия проявились в выборе музыкальных хитов: в Поволжье, Москве и Кавказском округе выше оказалась «Матушка», а на Северо-Западе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — «Пыяла».

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