Владельцам ПК на старых CPU при апгрейде видеокарты лучше выбирать Radeon. Hardware Unboxed советуют это, опираясь на новые тесты

GeForce слишком процессорозависимы

Авторы Hardware Unboxed решили ещё раз осветить вопрос процессорозависимости видеокарт GeForce и провели тесты трёх разных видеокарт с четырьмя разными процессорами. Забегая вперёд, результаты довольно любопытны, особенно в текущих реалиях. 

Сравнивались GeForce RTX 5060, RTX 5070 и Radeon RX 9060 XT 8GB. Речь идёт не о сравнении самих видеокарт между собой, а о сравнении динамики прироста производительности с ростом производительности процессора. Процессоров было четыре: Ryzen 5 5500 (в играх он близок к Ryzen 5 3600 из-за 16 МБ кеш-памяти), Ryzen 5 5600, Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 9800X3D. 

Владельцам ПК на старых CPU при апгрейде видеокарты лучше выбирать Radeon. Hardware Unboxed советуют это, опираясь на новые тесты
Источник изображения: Скриншот видео

В норме, конечно, RTX 5070 намного быстрее двух других карт, которые между собой весьма близки. Однако достаточно взглянуть на средний результат в 10 играх, чтобы стало понятно, что на самом деле лидерство RTX 5070 может быть не просто невыраженным, а и вовсе не быть таковым. 

Как можно видеть, если процессор совсем скромный по современным меркам, то RTX 5070 лишь немногим опережает RTX 5060, и при этом обе проигрывают RX 9060 XT 8GB. При переходе к Ryzen 5 5600 старшая карта Nvidia может лишь достичь паритета с вдвое более дешёвой (по текущим ценам) картой AMD. Установка Ryzen 5 7600 позволяет RTX 5070 наконец-то выбиться в лидеры, хотя и с очень скромным перевесом. И лишь связка с по-настоящему быстрым игровым процессором раскрывает всю мощь RTX 5070, которая может опередить RX 9060 XT 8GB на 36%.

 

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Источник изображения: Скриншот видео

Хорошо видно, что с ростом производительности CPU именно RTX 5070 получает наибольший прирост, да и RTX 5060 тоже ускоряется весьма существенно. А вот RX 9060 XT 8GB изначально работает нормально, поэтому даже замена слабенького Ryzen 5 5500 на 9800X3D обеспечивает лишь 30% прироста производительности против 57% у RTX 5060 и почти 100% у RTX 5070.  

Using an Old CPU? An RTX 5070 Might Be Pointless (CPU Scaling Benchmark)

Авторы делают простой вывод. Владельцам компьютеров с достаточно старыми процессорами, которые нельзя обновить, для апгрейда целесообразнее выбирать видеокарты AMD. Учитывая текущие реалии и вторую жизнь сокетов AM4 и LGA1700, это крайне важный аспект, который многие явно могут упускать.  

ВидеокартыNvidiaAMDИсточники:YouTube

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