Владельцам ПК на старых CPU при апгрейде видеокарты лучше выбирать Radeon. Hardware Unboxed советуют это, опираясь на новые тесты

Авторы Hardware Unboxed решили ещё раз осветить вопрос процессорозависимости видеокарт GeForce и провели тесты трёх разных видеокарт с четырьмя разными процессорами. Забегая вперёд, результаты довольно любопытны, особенно в текущих реалиях.

Сравнивались GeForce RTX 5060, RTX 5070 и Radeon RX 9060 XT 8GB. Речь идёт не о сравнении самих видеокарт между собой, а о сравнении динамики прироста производительности с ростом производительности процессора. Процессоров было четыре: Ryzen 5 5500 (в играх он близок к Ryzen 5 3600 из-за 16 МБ кеш-памяти), Ryzen 5 5600, Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 9800X3D.

В норме, конечно, RTX 5070 намного быстрее двух других карт, которые между собой весьма близки. Однако достаточно взглянуть на средний результат в 10 играх, чтобы стало понятно, что на самом деле лидерство RTX 5070 может быть не просто невыраженным, а и вовсе не быть таковым.

Как можно видеть, если процессор совсем скромный по современным меркам, то RTX 5070 лишь немногим опережает RTX 5060, и при этом обе проигрывают RX 9060 XT 8GB. При переходе к Ryzen 5 5600 старшая карта Nvidia может лишь достичь паритета с вдвое более дешёвой (по текущим ценам) картой AMD. Установка Ryzen 5 7600 позволяет RTX 5070 наконец-то выбиться в лидеры, хотя и с очень скромным перевесом. И лишь связка с по-настоящему быстрым игровым процессором раскрывает всю мощь RTX 5070, которая может опередить RX 9060 XT 8GB на 36%.

Хорошо видно, что с ростом производительности CPU именно RTX 5070 получает наибольший прирост, да и RTX 5060 тоже ускоряется весьма существенно. А вот RX 9060 XT 8GB изначально работает нормально, поэтому даже замена слабенького Ryzen 5 5500 на 9800X3D обеспечивает лишь 30% прироста производительности против 57% у RTX 5060 и почти 100% у RTX 5070.

Авторы делают простой вывод. Владельцам компьютеров с достаточно старыми процессорами, которые нельзя обновить, для апгрейда целесообразнее выбирать видеокарты AMD. Учитывая текущие реалии и вторую жизнь сокетов AM4 и LGA1700, это крайне важный аспект, который многие явно могут упускать.