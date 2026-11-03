Vivo X500 FE и V80 FE готовы к выходу на рынок: смартфоны прошли сертификацию

Обе модели получили одобрение регуляторов в Азии

Vivo X500 FE зарегистрирован в базе сингапурского регулятора IMDA под номером V2653 и обозначением SER/26/0337. В документах устройство указано как смартфон с поддержкой сетей 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Ранее модель также получила одобрение индонезийского регулятора TKDN и появилась в базе EEC.

Vivo X300 FE
Vivo X300 FE
Источник изображения: androidtreasure

Одновременно Vivo V80 FE прошёл сертификацию в Таиланде. Местный регулятор NBTC одобрил устройство с номером V2624, присвоив ему сертификат B38718-26. Запись подтверждает поддержку сотовой связи, включая стандарт 5G NR, но не содержит сведений о процессоре, камерах, аккумуляторе или других компонентах. Таким образом, оба смартфона получили очередные разрешения для выхода на зарубежные рынки, хотя производитель пока не объявил даты их презентации и начала продаж.

У V80 FE уже есть и другие международные сертификаты: малайзийский SIRIM, Bluetooth SIG, индийский BIS, а также индонезийские SDPPI и TKDN. X500 FE, в свою очередь, ранее засветился в международной базе IMEI под обозначениями V2653 и V2654.

Мобильные телефоныVivoИсточники:androidtreasure

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