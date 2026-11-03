В Третьяковской галерее открылась выставка «Природа фотографии» со снимками победителей конкурса Huawei XMAGE

3 ноября в Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 («Новая Третьяковка») открылась выставка пейзажной фотографии «Природа фотографии». Она продлится до 28 марта 2027 года и разместилась в зале 82. В экспозиции около 130 работ более чем 30 авторов, многие показываются впервые. Кроме фотографий из собрания галереи, на выставке представлены работы победителей конкурса мобильной фотографии Huawei XMAGE. Куратор выставки — Никита Ерофеев.

Конкурс XMAGE Huawei проводит с 2017 года для фото и видео, снятых на её смартфоны. За это время на него прислали около пяти миллионов заявок из 170 стран. С 2024 года работы победителей показывают на офлайн-выставках: до Третьяковки они проходили в Шанхае, Париже, Дубае и Москве. Приём заявок на российский этап XMAGE 2026 закончился 30 августа.

Выставка «Природа фотографии» показывает, как фотография русской природы прошла путь от подражания живописи к собственному художественному языку. Самые ранние работы принадлежат Евгению Вишнякову, Николаю Мещерину и Игорю Грабарю. XX век представлен двумя противоположными подходами. Николай Андреев работал в стиле пикториализма: снимал мягкорисующими объективами и печатал в особых техниках. Александр Родченко, наоборот, экспериментировал с композицией и ракурсом. Кроме того, в экспозицию вошли архитектурные снимки Подмосковья Вадима Ковригина, документальная серия Анатолия Ерина с Валаама и панорамные пейзажи Николая Кулебякина. Отдельный раздел посвящён фотографии как способу запечатлеть художественные практики: здесь показаны снимки перформансов группы «Коллективные действия», «артефактов» Франсиско Инфанте и лэнд-арта Николая Полисского.