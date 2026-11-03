В крейсерском режиме аппарат удерживается в воздухе за счёт трёх рядов крыльев

В России создали гибридный дрон, взлетающий вертикально и летящий как самолет

Российская компания «Хайс» разработала прототип автоматического грузового беспилотника Heiss A2, способного вертикально взлетать и садиться, а затем переходить к горизонтальному полёту по-самолётному. Об этом сообщил генеральный директор компании Альберт Гейс.

Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. Конструкцию аппарата разработчики называют «битандемом» — гибридной аэродинамической схемой, сочетающей особенности биплана и тандемного крыла. По компоновке Heiss A2 относится к типу тейлситтеров: при взлёте и посадке он располагается вертикально на хвосте.

В крейсерском режиме аппарат удерживается в воздухе за счёт трёх рядов крыльев, поэтому винтам не приходится постоянно расходовать энергию на создание подъёмной силы, как у мультикоптеров. По замыслу разработчиков, такая схема должна снизить энергопотребление и стоимость доставки. При этом компактные размеры позволяют выполнять грузовые и сервисные операции в дронопортах, а также выгружать содержимое на открытых площадках. Для проверки конструкции изготовили 3 прототипа, а систему управления необычным аппаратом пришлось разрабатывать практически с нуля.

Источник изображения: РИА Новости // директор компании "Хайс" Альберт Гейс

Полигонные испытания подтвердили возможность полностью автоматического выполнения всех этапов полёта: вертикального взлёта, перехода в горизонтальный режим, крейсерского участка, возвращения в вертикальное положение и посадки. По словам Гейса, Heiss A2 преодолел 50 км с полезной нагрузкой массой 4 кг. Испытания продолжатся, но следующую версию беспилотника планируют адаптировать под индивидуальные требования заказчика.