В Китае появилась твердотельная батарея, которая обеспечивает запас хода 1000 км, выдерживает температуру до 204°C и более 1200 циклов зарядки/разрядки

На данный момент система проходит испытания

Китайская компания Sunwoda сообщила о результатах испытаний новых твердотельных аккумуляторов. Так, прототип Xin Bixiao ёмкостью 20 А·ч выдержал нагрев до 200 °C без возгорания и взрыва. Испытания проводились на отдельной ячейке, а не на полноценной батарее для электромобиля.

В Китае появилась твердотельная батарея, которая обеспечивает запас хода 1000 км, выдерживает температуру до 204°C и более 1200 циклов зарядки/разрядки
Источник изображения: ChatGPT

Аккумулятор построен на полимерно-композитной основе и использует кремниевый анод. По данным Sunwoda, ранее эта разработка продемонстрировала плотность энергии свыше 400 Вт·ч/кг и ресурс более 1200 циклов. Такие характеристики потенциально позволят создавать электромобили с запасом хода более 1000 км.

После 1200 циклов аккумулятор сохранял свыше 80% первоначальной ёмкости. Компания считает, что при годовом пробеге около 20 тысяч километров такой ресурс может обеспечить более десяти лет эксплуатации.

Параллельно Sunwoda готовит аккумуляторы следующего поколения на основе сульфидного электролита. Уже в следующем году компания планирует создать такую батарею на своей предкоммерческой производственной линии. Её проектная мощность составит 0,2 ГВт·ч в год — этого хватит примерно на 2600–2700 электромобилей.

Ещё одно направление исследований — аккумуляторы для авиации. Sunwoda рассчитывает создать элементы с плотностью энергии не менее 450 Вт·ч/кг, а также батареи для электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Для последних компания ставит цель достичь удельной мощности непрерывного разряда не менее 1000 Вт/кг. Конкретные сроки выхода этих разработок на рынок и планы по объёмам производства пока не объявлены.

Ранее Sunwoda также представила литий-железо-фосфатную батарею со сверхбыстрой зарядкой. По данным производителя, она способна пополнить запас хода примерно на 100 км за минуту: зарядка с 10 до 70% занимает около пяти минут, а до 97% — ещё четыре минуты при комнатной температуре.

Наука и космосИсточники:Interesting Engeneering

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