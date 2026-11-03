Вторую Audi действительно можно было получить бесплатно, но это масштабная модель, и только для покупателей двух электромобилей — E5 и E7X

В Китае обещали две новые Audi по цене одной — в отношении компании SAIC Audi возбудили дело ⁠ 2

В Китае начали расследование в отношении рекламной кампании SAIC Audi, которая вызвала споры — в рекламе сообщалось, что если человек купит одну машину, то вторую получит бесплатно. Об этом 3 ноября сообщило управление по надзору за рынком района Цзядин в Шанхае. Ведомство подтвердило, что возбудило дело в отношении компании Shanghai SAIC Volkswagen Automobile Sales Co., Ltd. и приступило к проверке поступивших жалоб.

Скандал разгорелся в октябре, когда SAIC Audi опубликовала рекламный материал под заголовком «Поздравляем Циньвэнь с победой! Все модели AUDI — две по цене одной». Поводом стала победа теннисистки Чжэн Циньвэнь в финале женского одиночного разряда China Open 2026.

Однако формулировка оказалась неоднозначной. На деле покупателям предлагали не второй автомобиль, а уменьшенную модель машины в подарок. Кроме того, акция распространялась не на весь модельный ряд Audi, а только на два электромобиля нового бренда AUDI — E5 и E7X.

12 октября служба поддержки SAIC Audi уточнила условия предложения: покупатели, приобретавшие Audi E5 или E7X с 1 по 31 октября, получали в подарок масштабную модель соответствующего автомобиля. После разгоревшейся критики компания изменила публикацию в официальном аккаунте WeChat, добавив в заголовок уточнение о бесплатной модели автомобиля.

Теперь обстоятельствами рекламной кампании займётся китайский регулятор.