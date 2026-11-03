Новый смартфон среднего класса может дебютировать в марте 2027 года

В этом Samsung Galaxy A58 значительно превзойдёт даже Galaxy S27: недорогой смартфон получит быструю зарядку

Samsung Galaxy A58 прошел сертификацию китайского регулятора 3C. В базе аппарат фигурирует под номером SM-A5860 и обозначен как смартфон с поддержкой сетей 5G.

Документы также раскрыли характеристики проводной зарядки: ее максимальная мощность составит 45 Вт при параметрах 15 В и 3 А.

В документах 3C отдельно отмечено, что Galaxy A58 будет продаваться без адаптера питания. Покупателям, которым потребуется зарядное устройство, придется приобретать его самостоятельно. Ранее аппарат появился в базе GSMA IMEI, а в прошлом месяце в Сети также публиковали сведения о его камерах.

Galaxy A57 Источник изображения: samsung

Galaxy A57 представили 25 марта 2026 года, поэтому выход преемника по аналогичному графику может состояться примерно в марте 2027-го. Предполагается, что Galaxy A58 дебютирует после флагманской линейки Galaxy S27.

Ранее будущий Samsung Galaxy S27 прошёл сертификацию UL Solutions (Demko) в Дании. Документы подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт: указаны параметры 9 В и 2,77 А, что соответствует 24,93 Вт. Аналогичные сведения ранее появились в китайской базе 3C.