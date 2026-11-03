Учёные разработали керосиновое топливо в форме геля для ракет и спутников

Материал сохраняет форму при хранении, но разжижается под действием нагрева или механической нагрузки. Это может упростить подачу топлива в двигатели и уменьшить его перемещение внутри баков

Учёные из Университета Конкордия (Concordia University) разработали прозрачное гелеобразное топливо на основе керосина. Оно сочетает свойства жидких и твёрдых компонентов: в состоянии покоя сохраняет структуру геля, а при нагревании или механическом воздействии становится более текучим. Разработка может найти применение в ракетных двигателях и двигательных установках спутников.

В состав материала входят керосин, лецитин — природное органическое вещество, — и небольшое количество хлорида кальция. Последний способствует самоорганизации молекул лецитина в длинные мицеллы. Они формируют сетчатую структуру, которая удерживает керосин и придаёт смеси вязкоупругие свойства.

Учёные разработали керосиновое топливо в форме геля для ракет и спутников
Источник изображения: сгенерировано Muse

Одно из ключевых свойств геля — сильное разжижение при сдвиговой нагрузке. Когда скорость сдвига увеличивается с 1 до 100 обратных секунд, вязкость материала падает примерно в 100 раз. Это важно для подачи топлива: после прохождения через насосы и форсунки оно должно достаточно легко распыляться перед сгоранием.

Второй способ изменить текучесть — нагрев. В зависимости от концентрации загустителя переход в жидкое состояние происходит при температуре от 59°C до 68°C. Таким образом, температуру можно использовать как дополнительный способ управления подачей топлива. Ещё быстрее структура разрушается при добавлении этанола: он нарушает сеть мицелл, и гель почти сразу разжижается.

В состоянии покоя материал ведёт себя преимущественно как упругое твёрдое тело. По замыслу разработчиков, это может уменьшить перемещение топлива внутри баков и риск утечек по сравнению с обычными жидкими пропеллентами. Образцы геля сохраняли стабильность более года в герметичных ёмкостях.

Работа опубликована в журнале Langmuir. Исследователи изучили поведение материала при механических нагрузках, изменении температуры и добавлении этанола, а также проследили, как постепенно разрушается его внутренняя структура при сильной деформации. Однако эффективность нового топлива в реальных ракетных или спутниковых двигательных установках ещё не продемонстрирована: исследование посвящено его физическим и реологическим свойствам.

Наука и космоскосмосСпутникиРакетное топливоИсточники:LangmuirInteresting Engineering

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Российские автомобили Aurus Senat распродают со скидкой 10 млн рублейСледующая публикация: Samsung радикально меняет дизайн Galaxy S27 Ultra: появились первые изображения макета нового флагмана
Главное
Все новости
Россия готовит большое обновление спутников связи: за два года на геостационарную орбиту запустят 8 аппаратов «Экспресс-АМУ» и «Экспресс-АТ»8 минут назадРоссия готовит большое обновление спутников связи: за два года на геостационарную орбиту запустят 8 аппаратов «Экспресс-АМУ» и «Экспресс-АТ» На них разместят в общей сложности 286 транспондеров
13 минут назадРоссийский аналог Starlink и не только: спутниковые группировки охватят всю Россию к 2030 году
Смартфон, который заменит ваш iPhone. Представлен Cyclon 19 минут назад1Смартфон, который заменит ваш iPhone. Представлен Cyclon Устройство сможет выполнять задачи через привычные приложения и создавать новые под запросы владельца
24 минуты назадКитайский аналог Starlink. Ракета Kinetica-2 вывела 18 интернет-спутников SpaceSail, на их базе развернут широкополосный спутниковый интернет
24 минуты назадПользователи снова могут переводить деньги и оплачивать покупки. После масштабного сбоя «Яндекс Пэй» восстановил работу
28 минут назадSamsung выпустила финальную One UI 9 для Galaxy A54 по всему миру
Samsung радикально меняет дизайн Galaxy S27 Ultra: появились первые изображения макета нового флагмана31 минуту назад2Samsung радикально меняет дизайн Galaxy S27 Ultra: появились первые изображения макета нового флагмана
36 минут назад2Российские автомобили Aurus Senat распродают со скидкой 10 млн рублей
Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров и облачных сервисов Beget подвергся массированной кибератаке41 минуту назадОдин из крупнейших российских хостинг-провайдеров и облачных сервисов Beget подвергся массированной кибератаке Часть сервисов перестала работать
42 минуты назад1Платформа для создания сайтов Squarespace уволит 19% сотрудников — около 300 человек
45 минут назадВ России создали гибридный дрон, взлетающий вертикально и летящий как самолет
52 минуты назадУчёные предупредили, что ИИ может превратить социальный рейтинг Китая в систему слежки за гражданами
06:47Сэм Альтман провёл переговоры с Samsung, SK hynix и TSMC о производстве ИИ-чипов OpenAI
06:351По всей Европе хакеры дистанционно «поджарили» продукты в супермаркетах, взломав холодильники и подняв температуру до 50°C
02 ноя 23:427Производители видеокарт пока не получили от Nvidia компоненты для производства GeForce RTX 5080 24GB
02 ноя 23:244 млн копий за три дня, а что с требованиями к ПК? Тесты Phantom Blade Zero показали, что нужно для нового проекта на Unreal Engine 5
02 ноя 23:122Процессоры AMD Grimlock выйдут в 2029 году с архитектурами Zen 7 и RDNA 5+ в основе
02 ноя 23:043Zotac представила мини-ПК с пассивным охлаждением и современными процессорами Intel Core Series 3
02 ноя 22:553Starbucks хочет использовать ИИ для более эффективного и быстрого обслуживания клиентов
В России официально появился 347-сильный гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км. Экономичный Jetour T1 оценили в 4,7 млн рублей02 ноя 22:456В России официально появился 347-сильный гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км. Экономичный Jetour T1 оценили в 4,7 млн рублей С учетом всех скидок машина на 200 тыс. рублей дешевле
02 ноя 22:407Производители видеокарт советуют дистрибьюторам сосредоточиться на старых видеокартах GeForce RTX 30
Современный северокорейский смартфон Madusan показали вживую02 ноя 22:3211Современный северокорейский смартфон Madusan показали вживую На задней панели расположены 3 камеры
02 ноя 22:291GeForce RTX 3060 снова чемпион. Свежая статистика Steam ставит RTX 5070 на второе место
02 ноя 22:282Zeekr 9X и Tank 500: названы китайские гибриды, которые медленнее всего теряют в цене
02 ноя 22:07Honor Win 2 — самый выгодный флагман по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu. OnePlus 16 — на втором месте
02 ноя 21:3918Восемь лет обещаний и ни одного готового чипа: разработчик универсального 1024-ядерного процессора Prodigy, призванного заменить CPU и GPU, — банкрот
02 ноя 21:24Выброшенные аккумуляторы электросамокатов превратили в систему хранения энергии на 70 кВт·ч
02 ноя 20:59310 000 мАч, 100 Вт и Snapdragon 8 Elite — выгодно. Redmi K100 — самый выгодный смартфон по соотношению цены и производительности в категории от $375 до $525 (по версии AnTuTu)
02 ноя 20:182Новый накопитель CATL Tener+ с емкостью 9 МВт·ч рассчитан на 25 лет работы без существенной деградации батарей
02 ноя 19:5922На флагманский кроссовер Volga K50 начали давать щедрую скидку в 400 тыс. рублей, но есть нюанс — только если покупать за наличные
02 ноя 19:435Binance возобновила вывод средств после рекордной кражи криптовалюты на $6,3 млрд
02 ноя 19:38145 Вт — и точка. Samsung Galaxy S27 Plus будет заряжаться не быстрее Galaxy S26 Plus