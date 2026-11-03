Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте

Характеристики Vivo V80 FE появились на официальном сайте компании на Филиппинах, фактически раскрыв новинку до полноценной презентации.

Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель отображает 1,07 млрд цветов, поддерживает пиковую локальную яркость до 3000 кд/м² и режим HBM с показателем 1800 кд/м². В темноте яркость можно снизить до 1 кд/м². Аппаратной основой стала 4-нанометровая однокристальная платформа MediaTek Dimensity 7400-Turbo, дополненная 8 ГБ оперативной памяти и возможностью расширения ещё на 16 ГБ.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Особое внимание уделено камерам с оптикой ZEISS. Основной блок включает два 50-мегапиксельных модуля: главный с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный с автофокусом и углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера также получила разрешение 50 Мп, автофокус и угол обзора 92 градуса. Предусмотрены портретные режимы ZEISS Multifocal Portrait, Style Bokeh и AI Aura Light Portrait 2.0, а обе стороны устройства поддерживают запись видео в 4K. За автономность отвечает аккумулятор BlueVolt ёмкостью 7000 мА•ч с кремний-углеродным анодом и полутвёрдотельной технологией второго поколения. Зарядка мощностью 90 Вт позволяет восполнить 50% ёмкости за 29 минут.

Смартфон также получил защиту от воды и пыли по IP68 и IP69, испарительную камеру площадью 4666 мм², подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.4 и ИК-передатчик. Устройство работает под управлением OriginOS 7.0 на базе Android 17.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Покупателям предложат версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителями на 128 или 256 ГБ, использующими стандарты LPDDR4X и UFS 3.1. Цветовых вариантов два — Sparkling Gold и Chill Green. Габариты составляют 157,78 × 74,53 мм, толщина — от 7,76 до 7,84 мм, масса — около 201–202 г.