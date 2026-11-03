Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте

Смартфон получил Dimensity 7400-Turbo

Характеристики Vivo V80 FE появились на официальном сайте компании на Филиппинах, фактически раскрыв новинку до полноценной презентации.

Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель отображает 1,07 млрд цветов, поддерживает пиковую локальную яркость до 3000 кд/м² и режим HBM с показателем 1800 кд/м². В темноте яркость можно снизить до 1 кд/м². Аппаратной основой стала 4-нанометровая однокристальная платформа MediaTek Dimensity 7400-Turbo, дополненная 8 ГБ оперативной памяти и возможностью расширения ещё на 16 ГБ.

Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте
Источник изображения: gizmochina // Vivo

Особое внимание уделено камерам с оптикой ZEISS. Основной блок включает два 50-мегапиксельных модуля: главный с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный с автофокусом и углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера также получила разрешение 50 Мп, автофокус и угол обзора 92 градуса. Предусмотрены портретные режимы ZEISS Multifocal Portrait, Style Bokeh и AI Aura Light Portrait 2.0, а обе стороны устройства поддерживают запись видео в 4K. За автономность отвечает аккумулятор BlueVolt ёмкостью 7000 мА•ч с кремний-углеродным анодом и полутвёрдотельной технологией второго поколения. Зарядка мощностью 90 Вт позволяет восполнить 50% ёмкости за 29 минут.

Смартфон также получил защиту от воды и пыли по IP68 и IP69, испарительную камеру площадью 4666 мм², подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.4 и ИК-передатчик. Устройство работает под управлением OriginOS 7.0 на базе Android 17.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // Vivo

Покупателям предложат версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителями на 128 или 256 ГБ, использующими стандарты LPDDR4X и UFS 3.1. Цветовых вариантов два — Sparkling Gold и Chill Green. Габариты составляют 157,78 × 74,53 мм, толщина — от 7,76 до 7,84 мм, масса — около 201–202 г.

Мобильные телефоныVivoИсточники:gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Смартфоны с батареями 10 000 мАч — вчерашний день. Китайский производитель готовит смартфон с батареей 15 000 мАч — возможно, это новый Honor PowerСледующая публикация: Следующее поколение DeepSeek будут обучать на китайских ускорителях Huawei Ascend
Главное
Все новости
5 минут назадMarvell покупает Lumentum за $115 млрд — это одна из крупнейших сделок в истории IT
10 минут назадЁмкость 9000 кВт·ч, ресурс 25 лет и масса 71 т. Представлен гигантский «внешний аккумулятор» CATL
14 минут назад2Skynet уже близко? Anthropic предупредила, что близка к созданию саморазвивающегося ИИ
16 минут назадOpenAI наняла бывшего министра армии США для работы над национальной безопасностью
27 минут назад2«Он думает, что я идиот, но я знаю, что идиот — это он». Ryanair отклонила предложение Маска о Starlink
27 минут назадОживить фото и заставить говорить: Сбер открыл доступ к Kandinsky Avatar
44 минуты назад3Кварцевый ответ импорту: «Росэл» расширяет выпуск компонентов для российской электроники
45 минут назад330 000 мА·ч с ресурсом 8 лет и 140 Вт мощности: электростанция Jackery Explorer 100D помещается на ладони
Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили54 минуты назад5Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили Производство в Есипове планируют запустить в первом квартале 2027
10:54ПК с 12/512 ГБ на ладони за 400 долларов. Представлен Teclast N30 Pro
10:49Старенький Xiaomi превратили в iPhone. На Redmi K20 Pro запустили iOS 16.5
10:359Максимум со времён Чернобыля. В мире строят 79 атомных реакторов на фоне бума ИИ
10:23«Как редактирование генов для нейронных сетей»: GPT-6 Astra исправила нейросеть Qwen, что противоречило его математическим возможностям
10:181Следующее поколение DeepSeek будут обучать на китайских ускорителях Huawei Ascend
09:558Смартфоны с батареями 10 000 мАч — вчерашний день. Китайский производитель готовит смартфон с батареей 15 000 мАч — возможно, это новый Honor Power
09:4314Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: первый серийный МС-21-310 вернулся в Иркутск — в самолет установят салон и доработают (если потребуется)
09:42Фанаты воскресили отменённую Portal: приквел F-Stop стал играбельным спустя почти 20 лет
«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане09:4116«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане Илон Маск опубликовал короткую фразу: «Starlink спасает жизни»
09:33В Китае появилась твердотельная батарея, которая обеспечивает запас хода 1000 км, выдерживает температуру до 204°C и более 1200 циклов зарядки/разрядки
09:31Коллапсирующая звезда оставила послесвечение ярче своей галактики
09:309«Вы изволите царю-батюшке звонить»: названа самая популярная замена гудкам
09:2911000 кг и 1 кВт для экспериментов на орбите. SpaceX запустила сайт Starfall
iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний09:236iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний В CNET проверяют ресурс шарнира с помощью собственной автоматизированной установки
09:162Новый флагманский смартфон получит компактный и яркий экран BOE с LTPO
09:09Vivo X500 FE и V80 FE готовы к выходу на рынок: смартфоны прошли сертификацию
08:57DeepSeek представила архитектуру ИИ-суперагента
08:5253«Очень небольшой процент» iPhone Duo был возвращен из-за проблем с дисплеем. Apple не знает, когда сможет удовлетворить спрос
08:452Samsung впервые за 31 год стала лидером рынка смартфонов Африки
08:391Rocket Lab выполнила 99-й запуск, выведя на орбиту японский спутник радиолокационного наблюдения Земли
08:38Ажиотаж прошёл? Продажи проекторов падают четвёртый квартал подряд в Китае, согласно исследованию Luotu Technology
ИИ-центр в Канаде будет выделять столько тепла, сколько дают 23 атомные бомбы в сутки08:3121ИИ-центр в Канаде будет выделять столько тепла, сколько дают 23 атомные бомбы в сутки Проект Wonder Valley стоимостью $70 млрд предполагает строительство дата-центра мощностью 9 ГВт в провинции Альберта. По предварительной оценке физика Роберта Дэвиса, его совокупная тепловая нагрузка составит 16–18 ГВт
08:20Аккумулятор CATL с полной зарядкой за 6 минут хочет первой получить Dongfeng