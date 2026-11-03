Танк, золото и бесплатная игра: «Ростелеком» запустил подписку для геймеров

Абоненты домашнего интернета получат бонусы в «Мире танков», «Мире кораблей» и Warface, а также бесплатную игру Kiborg

«Ростелеком» запустил платную подписку для геймеров стоимостью 499 рублей в месяц. Она объединяет бонусы для популярных онлайн-игр и бесплатный доступ к отдельным проектам. Подключить ее могут абоненты домашнего интернета компании независимо от выбранного тарифа.

Танк, золото и бесплатная игра: «Ростелеком» запустил подписку для геймеров
Источник изображения: Ростелеком

Пользователи смогут выбрать одну из трех игр, для которой будут доступны дополнительные преимущества: «Мир танков», «Мир кораблей» или Warface. В первых двух проектах подписка включает премиум-аккаунт, игровое золото и скидку 15% на покупки в премиум-магазине. Игроки «Мира танков» также получат танк X уровня ИС-3-II «Игровой» с уникальным оформлением.

Для Warface предусмотрены премиальная игровая валюта, ускорители и подписка Warface Плюс с регулярными бонусами.

Еще одним бонусом станет бесплатная игра Kiborg от российской студии Sobaka Studio. В обычной продаже на платформе «Игры Ростелеком» она стоит 880 рублей.

Компания также намерена периодически менять список доступных игр и расширять предложения партнеров. Сама игровая платформа работает с ноября 2025 года, в ее каталоге насчитывается около 8 тыс. проектов.

Сети и серверыРостелекомРоссияИсточники:Ростелеком

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