Суд разрешил продолжить иск против xAI из-за 35 газовых турбин дата-центра Colossus

Федеральный судья Дебра Браун отклонила ходатайство xAI о прекращении рассмотрения иска Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) из-за загрязнения воздуха в районе дата-центра Colossus под Мемфисом. Организация обвиняет компанию в эксплуатации газовых турбин без разрешений, предусмотренных законодательством США. Теперь разбирательство продолжится.

По утверждению NAACP, на территории Colossus установили и эксплуатировали не менее 35 газовых турбин и других источников загрязнения воздуха, не получив необходимых разрешений ни на строительство, ни на эксплуатацию. Иск подан при поддержке Юридического центра южных экологических организаций (Southern Environmental Law Center) и основан на предполагаемых нарушениях Закона США о чистом воздухе (Clean Air Act).

xAI пыталась добиться прекращения дела, утверждая, что турбины относятся к мобильным источникам выбросов и поэтому не подпадают под требования о получении разрешений. Компания также оспаривала право истцов обращаться в суд. Судья отвергла эти доводы: согласно её решению, истцы имеют право подавать иск по Закону о чистом воздухе, а рассматриваемые турбины не относятся к мобильным источникам загрязнения в соответствии с планом реализации экологического законодательства штата Миссисипи.

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Отдельно суд рассмотрел аргумент о неконституционности исков, которые граждане и общественные организации могут подавать против нарушителей экологического законодательства. Дебра Браун указала, что в таких случаях истцы действуют от собственного имени и добиваются компенсации вреда, причинённого им самим, а не осуществляют исполнительные полномочия федерального правительства.

В NAACP назвали решение очередной победой в попытке привлечь xAI к ответственности за воздействие на окружающую среду. Директор организации по вопросам экологической и климатической справедливости Абре Коннер (Abre’ Conner) заявила, что суды уже неоднократно отклоняли попытки xAI и Министерства юстиции США прекратить рассмотрение этого дела. Ранее в ноябре суд также отказался удовлетворить аналогичное ходатайство Минюста.

Иск продолжит рассматриваться на фоне растущего сопротивления строительству крупных дата-центров в США. В Нью-Йорке недавно приняли мораторий на строительство новых объектов такого типа, а власти других штатов и муниципалитетов рассматривают аналогичные ограничения. При этом нынешнее решение суда не устанавливает вину xAI: оно означает, что обвинения NAACP будут рассмотрены по существу.