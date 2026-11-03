Старые процессоры AMD AM4 продаются в два раза лучше, чем все процессоры Intel вместе взятые: увлекательная статистика Amazon US за октябрь

Продажи процессоров AMD продолжают опережать Intel, но октябрьская статистика Amazon US показала и другую интересную тенденцию: десятилетняя платформа AM4 по-прежнему пользуется высоким спросом. Более того, спрос на CPU AM4 на площадке Amazon US превышает спрос на все процессоры Intel вместе взятые.

За октябрь американцы купили на Amazon около 13 100 процессоров AM4 — при том, что общие продажи всех процессоров Intel разных поколений (LGA 1700, LGA 1851, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1150) не превысили отметку в 7 000 штук. Продажи процессоров AM5 составили примерно 15 100 штук.

По данным за октябрь 2026 года, на AM5 пришлось 43,52% всех проданных на Amazon US процессоров, а на AM4 — около 38%. Таким образом, старая платформа сохраняет значительную долю рынка даже спустя почти десять лет после появления. Этому способствует широкий выбор совместимых процессоров нескольких поколений, позволяющий обновлять компьютер без замены материнской платы и памяти.

В целом AMD продала около 28 200 процессоров, заняв 81,27% рынка в натуральном выражении. На Intel пришлось примерно 6500 устройств, или 18,73%. Среди платформ Intel лидирует LGA 1700: за месяц было продано около 5350 совместимых процессоров. Для сравнения, на втором месте платформы LGA 1851 — продано 950 штук.

Самым популярным процессором месяца стал AMD Ryzen 7 9800X3D: покупатели приобрели около 5000 экземпляров, что соответствует 14,41% всех продаж. Следом расположился перевыпущенный Ryzen 7 5800X3D. Самым популярным CPU Intel оказался Core i9-14900K (2000 шт.) — он разошёлся примерно вдвое большим тиражом, чем Core Ultra 7 270K Plus, несмотря на более высокую цену. Возможно, часть покупателей выбирает его из-за совместимости с материнскими платами LGA 1700, поддерживающими память DDR4.