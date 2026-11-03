Старенький Xiaomi превратили в iPhone. На Redmi K20 Pro запустили iOS 16.5

Разработчики подготовили бета-прошивку для установки iOS 16.5 на старый смартфон Xiaomi

Энтузиаст под ником You Say You Like It Is Pretending представил тестовый пакет, позволяющий запускать Apple iOS 16.5 на Redmi K20 Pro.

Проект рассчитан на работу с двумя операционными системами и предусматривает сохранение пользовательских данных. 

Установка прошивки предполагает удаление исходных данных Android и создание нового раздела. На время процедуры инструмент заменяет TWRP Recovery, однако впоследствии вернуть устройство в исходное состояние можно с помощью специального скрипта.

Старенький Xiaomi превратили в iPhone. На Redmi K20 Pro запустили iOS 16.5
Источник изображения: ithome // You Say You Like It Is Pretending

Для переключения между системами предусмотрено несколько способов: Android запускается обычным образом, а iOS можно активировать через модуль Magisk на смартфоне с root-правами либо комбинацией кнопок увеличения громкости и питания.

Разработчики предупреждают, что проект пока находится на стадии бета-тестирования: гарантии стабильной работы и полноценной функциональности нет. Процедура прошивки также сопряжена с риском вывести смартфон из строя, причём ответственность за возможные последствия полностью ложится на пользователя. Поэтому экспериментировать с установкой iOS на Redmi K20 Pro советуют только тем, кто обладает необходимыми техническими навыками.

Ранее разработчик под ником @JiangLingXiaCao сообщил об успешном запуске iOS 17 на смартфоне Xiaomi Redmi K90 Pro Max.

Мобильные телефоныXiaomiRedmiИсточники:ithome

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