«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане

Спутниковая система Starlink помогла спасти жизни пяти человек в Атлантическом океане после аварии на яхте Karolina Viking.

Судно начало заполняться водой, а его энергосистема выходила из строя. Связаться с находившимися на борту по радиоканалу и спутниковому телефону спасателям не удавалось. В критической ситуации экипаж воспользовался Starlink, чтобы передать свои координаты и сообщить о происходящем.

Источник изображения: segelreporter // CCA Bericht – Cinderella di Sanremo

Полученная информация позволила спасателям определить местоположение яхты и привлечь к поискам другое судно. Благодаря этому терпящие бедствие моряки смогли дождаться помощи, покинув тонущую яхту и перебравшись в спасательный плот. Впоследствии всех пятерых обнаружили и подняли на борт другой яхты.

Историю спасения опубликовал DogeDesigner в социальной сети X, отметив роль спутниковой связи SpaceX.

Илон Маск процитировал сообщение, добавив короткую фразу: «Starlink спасает жизни»