Смартфоны с батареями 10 000 мАч — вчерашний день. Китайский производитель готовит смартфон с батареей 15 000 мАч — возможно, это новый Honor Power ⁠ 8

Китайский производитель смартфонов разрабатывает аккумулятор ёмкостью от 14 000 до 15 000 мА·ч, который, по задумке создателей, сможет обеспечить до недели автономной работы. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station на своей страничке в Weibo. По его словам, батарея уже проходит этап пробного изготовления.

Honor Power Источник изображения: Honor

Инсайдер не назвал производителя, модель устройства и сроки выхода новинки. В комментариях пользователи предположили, что речь может идти о смартфоне Honor Power нового поколения. По данным Digital Chat Station, масса смартфона не превысит 250 г, а толщина корпуса не будет чрезмерной за счет высокой плотности батареи.

Скриншот странички Digital Chat Station в Weibo Источник изображения: ITHome

Пробное изготовление — это этап инженерной проверки, который обычно проходит после разработки конструкции и подготовки оснастки, но до запуска массового производства. На этой стадии проверяют размеры компонентов, возможность сборки и технологичность решения. Впереди у аккумулятора ещё испытания на долговечность, проверка безопасности и совместимости с электроникой устройства.

Высокая плотность энергии может достигаться, в частности, за счёт применения кремний-углеродных анодов. Такие материалы позволяют увеличить удельную ёмкость аккумуляторного элемента без простого наращивания его физических размеров.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.