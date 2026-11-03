Смартфоны с батареями 10 000 мАч — вчерашний день. Китайский производитель готовит смартфон с батареей 15 000 мАч — возможно, это новый Honor Power

Масса устройства составит примерно 250 граммов

Китайский производитель смартфонов разрабатывает аккумулятор ёмкостью от 14 000 до 15 000 мА·ч, который, по задумке создателей, сможет обеспечить до недели автономной работы. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station на своей страничке в Weibo. По его словам, батарея уже проходит этап пробного изготовления.

Honor Power
Honor Power
Источник изображения: Honor

Инсайдер не назвал производителя, модель устройства и сроки выхода новинки. В комментариях пользователи предположили, что речь может идти о смартфоне Honor Power нового поколения. По данным Digital Chat Station, масса смартфона не превысит 250 г, а толщина корпуса не будет чрезмерной за счет высокой плотности батареи.

Скриншот странички Digital Chat Station в Weibo
Скриншот странички Digital Chat Station в Weibo
Источник изображения: ITHome

Пробное изготовление — это этап инженерной проверки, который обычно проходит после разработки конструкции и подготовки оснастки, но до запуска массового производства. На этой стадии проверяют размеры компонентов, возможность сборки и технологичность решения. Впереди у аккумулятора ещё испытания на долговечность, проверка безопасности и совместимости с электроникой устройства.

Высокая плотность энергии может достигаться, в частности, за счёт применения кремний-углеродных анодов. Такие материалы позволяют увеличить удельную ёмкость аккумуляторного элемента без простого наращивания его физических размеров.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Мобильные телефоныHonorИсточники:ITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: первый серийный МС-21-310 вернулся в Иркутск — в самолет установят салон и доработают (если потребуется)Следующая публикация: Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте
Главное
Все новости
10 минут назадЁмкость 9000 кВт·ч, ресурс 25 лет и масса 71 т. Представлен гигантский «внешний аккумулятор» CATL
14 минут назад1Skynet уже близко? Anthropic предупредила, что близка к созданию саморазвивающегося ИИ
16 минут назадOpenAI наняла бывшего министра армии США для работы над национальной безопасностью
27 минут назад2«Он думает, что я идиот, но я знаю, что идиот — это он». Ryanair отклонила предложение Маска о Starlink
27 минут назадОживить фото и заставить говорить: Сбер открыл доступ к Kandinsky Avatar
44 минуты назад3Кварцевый ответ импорту: «Росэл» расширяет выпуск компонентов для российской электроники
45 минут назад330 000 мА·ч с ресурсом 8 лет и 140 Вт мощности: электростанция Jackery Explorer 100D помещается на ладони
Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили54 минуты назад5Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили Производство в Есипове планируют запустить в первом квартале 2027
10:54ПК с 12/512 ГБ на ладони за 400 долларов. Представлен Teclast N30 Pro
10:49Старенький Xiaomi превратили в iPhone. На Redmi K20 Pro запустили iOS 16.5
10:359Максимум со времён Чернобыля. В мире строят 79 атомных реакторов на фоне бума ИИ
10:23«Как редактирование генов для нейронных сетей»: GPT-6 Astra исправила нейросеть Qwen, что противоречило его математическим возможностям
10:181Следующее поколение DeepSeek будут обучать на китайских ускорителях Huawei Ascend
10:11Три камеры по 50 Мп, полутвёрдотельная батарея на 7000 мА•ч, 120 Гц и защита IP69. Vivo V80 FE рассекречен на официальном сайте
09:4314Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: первый серийный МС-21-310 вернулся в Иркутск — в самолет установят салон и доработают (если потребуется)
09:42Фанаты воскресили отменённую Portal: приквел F-Stop стал играбельным спустя почти 20 лет
«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане09:4115«Спасательный круг» из космоса: Starlink помог спасти людей в Атлантическом океане Илон Маск опубликовал короткую фразу: «Starlink спасает жизни»
09:33В Китае появилась твердотельная батарея, которая обеспечивает запас хода 1000 км, выдерживает температуру до 204°C и более 1200 циклов зарядки/разрядки
09:31Коллапсирующая звезда оставила послесвечение ярче своей галактики
09:309«Вы изволите царю-батюшке звонить»: названа самая популярная замена гудкам
09:2911000 кг и 1 кВт для экспериментов на орбите. SpaceX запустила сайт Starfall
iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний09:236iPhone Duo выдержал более 215 000 складываний В CNET проверяют ресурс шарнира с помощью собственной автоматизированной установки
09:162Новый флагманский смартфон получит компактный и яркий экран BOE с LTPO
09:09Vivo X500 FE и V80 FE готовы к выходу на рынок: смартфоны прошли сертификацию
08:57DeepSeek представила архитектуру ИИ-суперагента
08:5253«Очень небольшой процент» iPhone Duo был возвращен из-за проблем с дисплеем. Apple не знает, когда сможет удовлетворить спрос
08:452Samsung впервые за 31 год стала лидером рынка смартфонов Африки
08:391Rocket Lab выполнила 99-й запуск, выведя на орбиту японский спутник радиолокационного наблюдения Земли
08:38Ажиотаж прошёл? Продажи проекторов падают четвёртый квартал подряд в Китае, согласно исследованию Luotu Technology
ИИ-центр в Канаде будет выделять столько тепла, сколько дают 23 атомные бомбы в сутки08:3121ИИ-центр в Канаде будет выделять столько тепла, сколько дают 23 атомные бомбы в сутки Проект Wonder Valley стоимостью $70 млрд предполагает строительство дата-центра мощностью 9 ГВт в провинции Альберта. По предварительной оценке физика Роберта Дэвиса, его совокупная тепловая нагрузка составит 16–18 ГВт
08:20Аккумулятор CATL с полной зарядкой за 6 минут хочет первой получить Dongfeng
08:086Больше, чем у Nvidia H200: первый полностью китайский ускоритель Muxi C600 получил 144 ГБ памяти