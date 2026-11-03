Samsung выпустила финальную One UI 9 для Galaxy A54 по всему миру

Samsung расширяет географию распространения One UI 9 для смартфона Galaxy A54. По данным инсайдера Tarun Vats, глобальная версия обновления уже доступна пользователям в Греции, Румынии, ОАЭ и некоторых других регионах.

Прошивка переводит устройство на Android 17 и включает исправления безопасности за октябрь 2026 года. Номер сборки для одной из международных версий — A546EXXUNGZJ5. Распространение происходит поэтапно, поэтому сроки появления обновления могут различаться в зависимости от страны и оператора.

One UI 9 предлагает расширенные возможности настройки панели быстрых параметров: пользователи могут менять расположение элементов и размеры ползунков яркости и громкости, а также отдельно управлять режимом звука. Среди других нововведений — обновлённые часы экрана блокировки, меню гарантии и обслуживания с диагностическими инструментами, а также дополнительные функции специальных возможностей. В частности, появилась возможность увеличивать и выделять текст в отдельном окне, а функция «Выбрать для озвучивания» позволяет прослушивать содержимое отдельных элементов экрана без полного включения TalkBack.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Galaxy A54 вышел в 2023 году и оснащён 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. В основе смартфона лежит однокристальная система Exynos 1380, предусмотрены конфигурации с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию, компанию ей составляют сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и макрокамера на 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, аккумулятор — 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.