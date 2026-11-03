Samsung радикально меняет дизайн Galaxy S27 Ultra: появились первые изображения макета нового флагмана

В сети появились первые изображения макетов Galaxy S27 Ultra, демонстрирующие возможное изменение конструкции блока основных камер.

Вместо привычного расположения отдельных объективов на задней панели показан крупный прямоугольный выступ с двумя большими линзами и площадкой для остальных сенсоров. Судя по опубликованным изображениям, Samsung рассматривает заметно иной подход к оформлению камеры своего будущего флагмана.

На сравнительном снимке чёрный макет Galaxy S27 Ultra размещён рядом с актуальной моделью. Разница в дизайне хорошо заметна: новый вариант получил более компактную компоновку, объединяющую несколько элементов в общий блок.

В комментариях новый дизайн называют неудачным шагом назад и одним из самых спорных решений Samsung за последние годы. Некоторые считают, что прежнее оформление выглядело гармоничнее.