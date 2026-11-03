Samsung наконец-то увеличит батареи в линейке Galaxy A: Galaxy A38 получит аккумулятор 6000 мАч

На 20% больше, чем у Galaxy A37

Samsung готовит к выпуску смартфон среднего класса Galaxy A38 5G, который, по предварительным данным, получит аккумулятор увеличенной ёмкости. Как сообщает GalaxyClub, его фактическая ёмкость составит 5882 мА·ч, а в характеристиках она, вероятно, будет указана как типичная ёмкость 6000 мА·ч.

Это на 20% больше, чем 5000 мА·ч у Galaxy A37 5G. Дополнительный прирост автономности может обеспечить и более современный процессор, если Samsung заменит установленный в предыдущей модели Exynos 1480.

При этом существенных изменений в камерах, судя по ранним утечкам, не ожидается. Galaxy A38 5G может получить основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль c 12-мегапиксельным датчиком и модуль для съемки макро с 5-мегапиксельным сенсором.

Выход Samsung Galaxy A38 5G ожидается в марте или апреле 2027 года. По информации GalaxyClub, компания может снова повысить цены: стоимость базовой версии смартфона может превысить $500.