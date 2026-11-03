До этого в Жуковском авиалайнер проходил детальную проверку на соответствие заявленным требованиям и характеристикам

Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: первый серийный МС-21-310 вернулся в Иркутск — в самолет установят салон и доработают (если потребуется)

Первый серийный самолёт МС-21-310 с заводским номером 0014 вернулся из Жуковского на аэродром Иркутского авиазавода. После завершения запланированных работ (в Жуковском авиалайнер проходил детальную проверку на соответствие заявленным требованиям и характеристикам) самолет доставили на предприятие, где его оборудуют пассажирским салоном. При необходимости МС-21-310 0014 пройдёт дополнительные доработки по результатам сертификационных испытаний.

Перелёт выполнял смешанный экипаж компании «Яковлев» под руководством старшего лётчика-испытателя Иркутского авиазавода Сергея Михайлюка. В его состав вошли лётчики-испытатели и ведущие инженеры лётно-испытательных подразделений Инженерного центра и авиазавода.

МС-21-310 рассчитан на перевозку 163 пассажиров в типовой двухклассной компоновке: 16 в бизнес-классе и 147 в экономическом. Максимальная вместимость самолёта составляет 211 пассажиров.

Длина лайнера составляет 42,25 метра, размах крыла — 35,9 метра. Максимальная взлётная масса самолёта достигает 85 тонн, а коммерческая нагрузка — 21,3 тонны. Заявленная дальность полёта МС-21-310 в двухклассной компоновке с 175 пассажирами составляет до 3830 километров, максимальная крейсерская скорость — 0,82 Маха.

МС-21-310 является аналогом популярных узкофюзеляжных авиалайнеров Boeing 737 и Airbus A320.