Российские автомобили Aurus Senat распродают со скидкой 10 млн рублей

Российский премиальный бренд Aurus снизил стоимость седана Senat предыдущей версии, чтобы ускорить продажу автомобилей 2026 года выпуска.

Вместо прежних 49–50 млн рублей за несколько оставшихся машин просят 40 млн рублей. Таким образом, скидка достигает 10 млн рублей. Специальное предложение также должно помочь компании приблизиться к выполнению плана продаж. Продавцы предупреждают, что в 2027 году стоимость этой модификации может составить уже 50–52 млн рублей.

Обновлённый Senat пока предлагается исключительно под заказ. Минимальная цена рестайлингового седана составляет 49 млн рублей, однако автомобилей в наличии нет. Покупателям обещают передать машины в апреле — июне 2027 года. При оформлении заказа сейчас продавцы, как сообщается, гарантируют сохранение заявленной стоимости.

В следующем году начальная цена обновлённой модели может вырасти как минимум до 55 млн рублей.