Россия готовит большое обновление спутников связи: за два года на геостационарную орбиту запустят 8 аппаратов «Экспресс-АМУ» и «Экспресс-АТ»

ФГУП «Космическая связь» планирует в 2029–2030 годах вывести на геостационарную орбиту восемь новых спутников связи и вещания. Запуски будут проходить поэтапно: по четыре аппарата в год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин.

По его словам, контракты на производство всех восьми спутников уже заключены. Первые четыре аппарата заказали в конце прошлого года, ещё один — несколькими годами ранее, а оставшиеся три — в апреле. В 2027 году предприятие сосредоточится на производстве комплектующих и подготовке к сборке спутниковых платформ и целевой аппаратуры.

На орбиту планируется вывести спутники «Экспресс-АМУ4», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ8», «Экспресс-АМУ40», «Экспресс-АМУ51», «Экспресс-АМУ52», «Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4». На них разместят в общей сложности 286 транспондеров.

Геостационарная орбита проходит на высоте около 36 тысяч километров. Спутники на ней движутся с той же угловой скоростью, что и Земля, поэтому для наземного наблюдателя остаются практически неподвижными над одной точкой планеты. Это позволяет использовать их для постоянного спутникового вещания и связи.