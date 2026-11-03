Ракета с добрыми словами: тысячи пожеланий россиян отправят на МКС

Оставить слова для родных можно до 9 ноября

Команда Wildberries совместно с госкорпорацией «Роскосмос» запустила проект «Дарим тепло родного дома», в рамках которого пожелания россиян своим близким отправят на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила пресс-служба RWB. В ноябре 2026 года тысячи посланий доставят на орбиту на борту грузового корабля «Прогресс», который запустят ракетой-носителем «Союз-2.1б».

Оставить сообщение можно на специальном сайте проекта до 9 ноября. После завершения приема заявок тексты разместят на корпусе ракеты. Когда грузовой корабль состыкуется с МКС, космонавты «Роскосмоса» получат послания.

Кроме того, участники инициативы смогут присоединиться к предновогодней благотворительной акции RWB «Чудеса случаются». Она предполагает исполнение желаний подопечных фондов, представленных на платформе «RWB Участие».

Проект призван привлечь внимание к российской космической отрасли и работе ее специалистов. В «Роскосмосе» рассчитывают, что сотрудничество с крупной торговой онлайн-площадкой поможет рассказать о космических технологиях широкой аудитории.