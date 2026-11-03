Пользователи снова могут переводить деньги и оплачивать покупки. После масштабного сбоя «Яндекс Пэй» восстановил работу

Платёжный сервис «Яндекс Пэй» устранил технические неполадки, из-за которых часть клиентов временно не могла пользоваться его основными функциями.

В пресс-службе компании подтвердили, что специалисты восстановили штатную работу платформы. Во время сбоя пользователи сообщали о проблемах с денежными переводами, оплатой покупок и пополнением счетов. Также фиксировались задержки при зачислении средств и некорректное отображение баланса. Причины нового инцидента представители сервиса не раскрыли.

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Это уже не первый перебой в работе платформы за октябрь. 22 октября «Яндекс» сообщал о восстановлении основных возможностей «Яндекс Пэй» после масштабного сбоя, включая переводы, платежи, открытие накопительных счетов и вкладов. При этом отдельные функции сервиса «Супер Сплит» возвращались к полноценной работе постепенно. Ещё 13 октября компания возобновила доступ к платежам и переводам для части пользователей, временно повысив доходность накопительных счетов «Сейвы» до 20% годовых.

Предыдущие масштабные проблемы связывали с повреждением инфраструктуры дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях после атак беспилотников 8–11 октября. Тогда нарушения затронули не только платёжные инструменты, но и другие сервисы компании. Связана ли последняя неисправность с последствиями тех событий, не сообщается.