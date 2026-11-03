Неизвестные получили доступ к системам охлаждения крупных торговых сетей в Швеции, Бельгии, Люксембурге и Эстонии. За месяц до этого аналогичная атака уничтожила еду на миллионы евро во Франции

По всей Европе хакеры дистанционно «поджарили» продукты в супермаркетах, взломав холодильники и подняв температуру до 50°C ⁠ 1

Новая волна кибератак на продуктовые магазины Европы привела к массовой порче скоропортящихся товаров. Злоумышленники дистанционно вмешались в работу подключённых к интернету промышленных холодильников и морозильных камер, принудительно повысив температуру до критических значений.

Шведский супермаркет Ica Kvantum сообщил, что его холодильное оборудование было взломано ночью, а температура была удалённо поднята до 50 градусов Цельсия — уровня, критичного для замороженных и охлаждённых продуктов. Представитель сети Coop подтвердил «несанкционированный доступ посторонних лиц к системам охлаждения в небольшой части магазинов». Голландский ритейлер Ahold Delhaize, владеющий десятками точек в Бельгии и Люксембурге, охарактеризовал случившееся как «IT-инцидент, повлекший изменение температурных режимов холодильных установок».

Современные холодильники и морозильники в крупных торговых сетях часто имеют выход в интернет для удалённого мониторинга, обслуживания и получения аварийных оповещений. Именно эта функциональность, судя по всему, и становится вектором атаки. Полный масштаб текущего инцидента пока не установлен, однако он продолжает тревожную тенденцию.

Месяцем ранее аналогичная кибератака поразила сотни французских супермаркетов, а порча продуктов по её итогам оценивалась в миллионы евро. Кроме того, ранее фиксировались необъяснимые сбои в работе морозильных камер на ряде военных баз США, которые также связывают с деятельностью хакеров.

Участившиеся инциденты обнажают растущую уязвимость цепочек поставок продовольствия перед лицом киберугроз, когда уязвимость «умного» оборудования для логистики и хранения превращается в инструмент прямого экономического саботажа.