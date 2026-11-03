Платформа для создания сайтов Squarespace уволит 19% сотрудников — около 300 человек ⁠ 1

Платформа для создания сайтов Squarespace сократит 300 сотрудников — это 19% штата, насчитывающего почти 1800 человек. О предстоящих увольнениях изданию The Verge сообщил представитель компании Джефф Сидман.

В Squarespace объяснили решение намерением упростить внутренние процессы, сосредоточиться на приоритетных направлениях и ускорить работу компании на следующем этапе развития. Увольняемым сотрудникам выплатят компенсацию в размере 16 недель базовой зарплаты. Медицинская страховка для них сохранится до мая 2027 года.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Сокращения произошли спустя немногим более 2 лет после того, как Squarespace активизировала развитие инструментов на основе искусственного интеллекта. В 2024 году компания представила Blueprint AI — сервис для автоматического создания сайтов, который также генерирует тексты для страниц, публикации в блогах и описания товаров.

Примерно в тот же период инвестиционная компания Permira завершила приобретение Squarespace. В опубликованном заявлении представитель платформы не связал нынешние увольнения с развитием ИИ или сменой владельца.