ПК с 12/512 ГБ на ладони за 400 долларов. Представлен Teclast N30 Pro

Компания Teclast выпустила мини-ПК N30 Pro на зарубежные рынки. Новый ПК использует платформу Intel Windcat Lake.

Этот мини-ПК оснащён процессором Intel Core 3 304, достаточным для повседневной офисной работы и несложных развлечений. Однако его встроенная графика Xe3 имеет только одно ядро, что делает его не очень подходящим для игр.

Этот мини-ПК оснащен одним портом USB4 для подключения внешней видеокарты. В его состав входят три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, два порта HDMI, один порт USB 2.0 Type-A, один порт Ethernet 2,5 Гбит/с и один 3,5-мм разъем для наушников. Он поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также имеет функцию Wake-on-LAN.

Кроме того, мини-ПК оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем SSD объемом 512 ГБ, а его цена составляет 400 долларов.