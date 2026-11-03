Первый смартфон Huawei Starburst получит экран 16:9,5, аккумулятор более 7000 мА•ч и поддержку 100-ваттной зарядкиартфонов

Появился логотип Huawei Starburst. Это может быть название нового суббренда смартфонов

Huawei готовит запуск нового суббренда смартфонов, который может получить название Starburst вместо ранее упоминавшегося Starlight.

В Сети появился логотип Huawei Starburst, выполненный серебристым металлическим шрифтом с объёмным эффектом. Использование латинского названия напоминает подход, который компания ранее применяла при создании бренда Honor. Сама Huawei пока не подтверждала ни появление нового направления, ни его название.

Сейчас производитель выпускает смартфоны под марками Pura, Mate, Nova, Enjoy и Maimang, ориентированными на разные категории покупателей. Новый суббренд, предположительно, позволит предлагать более доступные устройства и экспериментировать с необычными характеристиками.

Первому смартфону Starburst приписывают широкоформатный дизайн в духе Huawei Pura X View и однокристальную систему Kirin 9020. Ожидается экран LTPS диагональю около 6,39 дюйма с соотношением сторон 16:9,5 и рамкой толщиной всего 1,05 мм. Устройство может выйти в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

По предварительным данным, смартфон получит аккумулятор ёмкостью более 7000 мА•ч и поддержку 100-ваттной зарядки.