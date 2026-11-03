OpenAI наняла бывшего министра армии США для работы над национальной безопасностью

OpenAI назначила бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла (Dan Driscoll) старшим советником по модернизации национальной безопасности. Это новая должность в компании: Дрисколл будет консультировать её руководство и взаимодействовать с государственными ведомствами, представителями промышленности, университетами и международными партнёрами по вопросам применения искусственного интеллекта для укрепления национальной и кибербезопасности.

В OpenAI рассчитывают, что Дрисколл поможет развивать концепцию «демократического ИИ» — подхода компании к распространению и ответственному применению искусственного интеллекта. Ещё одна задача нового советника — помочь внутренним командам OpenAI лучше понять реальные потребности и рабочие задачи национальных служб безопасности разных стран. Сам Дрисколл заявил, что хочет помочь США и их союзникам ответственно использовать новые технологии для защиты людей.

Дрисколл занимал пост 26-го министра армии США, отвечая за её деятельность, модернизацию и распределение ресурсов. За пределами Пентагона он получил известность благодаря участию в дипломатических контактах. Для действующего руководителя американской армии такое дипломатическое поручение было необычным.

В 2026 году Дрисколл покинул должность после нескольких месяцев напряжённых отношений с министром обороны США Питом Хегсетом. По данным американских СМИ, разногласия касались в том числе руководства армией и кадровых решений в Пентагоне.

Назначение происходит на фоне расширения работы OpenAI в сфере национальной безопасности. Компания уже развивает программу Daybreak, направленную на повышение устойчивости к кибератакам и защиту критически важных сервисов, а также сотрудничает с европейскими странами в области киберзащиты. Новая должность должна связать технологические возможности OpenAI с практическими задачами государственных и военных структур, однако конкретные новые контракты или проекты с участием Дрисколла компания пока не объявляла.