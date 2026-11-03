«Он думает, что я идиот, но я знаю, что идиот — это он». Ryanair отклонила предложение Маска о Starlink ⁠ 2

Стив О'Лири, генеральный директор ведущей европейской бюджетной авиакомпании, рассказал, что Ryanair и SpaceX более года вели деловые переговоры, но авиакомпания в конечном итоге отклонила план по установке оборудования Starlink

Компания Ryanair считала, что получить прибыль от этой спутниковой интернет-системы на бюджетных коротких маршрутах будет сложно. Маск не согласился, заявив, что расчеты Ryanair относительно прибыльности проекта были ошибочными. Разногласия обострились, и оба даже публично обвинили друг друга.

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Стив О'Лири признал, что публичная конфронтация между ними на самом деле принесла Ryanair существенные «преимущества в области связей с общественностью», позволив компании получить бесплатную рекламу в эквиваленте от 30 до 40 млн долларов.

Он заявил: «Он думает, что я идиот, но я знаю, что идиот — это он». О'Лири добавил: «Было бы еще лучше, если бы мы смогли еще раз его разозлить».

На данный момент Маск и команда SpaceX никак не отреагировали на заявления О'Лири.