Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров и облачных сервисов Beget подвергся массированной кибератаке

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной кибератаке, которая привела к сбоям в работе ряда сервисов.

Инцидент произошёл в ночь на 2 ноября 2026 года. Ранее в понедельник компания уже предупреждала о проблемах с доступностью услуг и сообщала, что занимается восстановлением работы дата-центров. Атака затронула инфраструктуру провайдера и временно ограничила возможность выполнять часть обязательств перед клиентами.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Специалисты Beget продолжают работать над устранением последствий инцидента. Компания заявила, что восстановление ведётся непрерывно, а главная задача — как можно быстрее вернуть сервисы к полноценной работе. При этом последствия атаки пока окончательно не оценены, поэтому провайдер не готов назвать точные сроки восстановления всей инфраструктуры.

В Beget подчеркнули, что понимают значимость бесперебойной работы хостинга для клиентских проектов и предпринимают необходимые меры для скорейшего решения проблемы. Пока не уточняется, какие именно сервисы пострадали и насколько серьёзно повреждена инфраструктура.

Также компания не раскрывает подробности самой атаки и не сообщает, кто может стоять за произошедшим.