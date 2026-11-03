Nvidia может поручиться за долги строителя дата-центра Anthropic на десятки миллиардов долларов

Nvidia ведёт переговоры о предоставлении гарантий по многомиллиардному долговому финансированию британского облачного провайдера Nscale. Компания строит в Западной Вирджинии кампус дата-центров для Anthropic, а поддержка Nvidia должна помочь привлечь деньги на строительство и обеспечение объектов электроэнергией. Об этом сообщили The Information и Bloomberg.

Речь идёт о механизме остаточной гарантии стоимости (residual value guarantee). Если Nscale не сможет выполнять обязательства по оплате строительства, то Nvidia возьмёт объект под временный контроль, а затем поможет найти покупателя и нового арендатора. Таким образом, производитель ускорителей ИИ фактически готов выступить поручителем по кредитам компании, которая строит инфраструктуру для одного из крупнейших заказчиков его чипов.

Контракт Anthropic с Nscale на первый корпус кампуса оценивается в $44,6 млрд. Его мощность должна составить 460 МВт, а вычислительную основу — будущие ускорители Nvidia Vera Rubin. Компании также обсуждают строительство второго корпуса стоимостью около $45 млрд. При этом Nscale пока далека от заявленных масштабов: в августе у неё работало около 25 000 современных ИИ-ускорителей при планах развернуть почти 500 000. Сам проект в Западной Вирджинии столкнулся с задержками и экологическими проблемами: стоки со строительной площадки неоднократно затапливали соседние дома. Государственную сертификацию площадка получила только в сентябре.

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Для Nvidia это ещё один шаг к прямому финансированию расширения инфраструктуры своих заказчиков. Ранее её поддержка облачных провайдеров в основном касалась аренды мощностей и закупок чипов, а не строительных расходов. По данным The Information, общий объём инвестиций и кредитной поддержки Nvidia для специализированных облачных провайдеров и крупных клиентов достиг примерно $170 млрд. В сентябре компания также обязалась предоставить Nscale $1 млрд конвертируемого финансирования.

Такая поддержка становится особенно важной на фоне растущих сомнений инвесторов в способности специализированных облачных провайдеров — neoclouds — окупить масштабные вложения в ИИ-инфраструктуру. В октябре акции CoreWeave, Nebius и IREN потеряли более 30%. Сама Nscale готовится к выходу на биржу с оценкой до $35 млрд, хотя реализация её проектов уже сталкивается с трудностями. В этом месяце Microsoft отказалась от запланированной площадки Nscale в Великобритании после того, как подключение к электросети перенесли на 2030-е годы.

Гарантия Nvidia пока остаётся предметом переговоров. Она укрепила бы финансовые связи двух компаний и помогла бы сохранить крупный заказ на её ускорители. Для Nscale это способ привлечь средства на строительство, а для Nvidia — снизить риск того, что инфраструктурный проект, рассчитанный на использование её чипов, не будет завершён.