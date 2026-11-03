Marvell покупает Lumentum за $115 млрд — это одна из крупнейших сделок в истории IT

Производитель чипов объединяется с разработчиком оптических компонентов для инфраструктуры ИИ. Nvidia, вложившая по $2 млрд в каждую компанию, стала общим крупным акционером обеих сторон сделки

Американская Marvell Technology договорилась о покупке Lumentum Holdings за $115 млрд с учётом долга. Стоимость акционерного капитала оценивается примерно в $80 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями: владельцы Lumentum получат по 4,5 обыкновенной акции Marvell за каждую свою акцию.

Объединение станет одной из крупнейших сделок в истории технологической отрасли. Для сравнения: Microsoft приобрела Activision Blizzard за $68,7 млрд в 2022 году, а Dell купила EMC за $67 млрд в 2016 году. Объявленная стоимость сделки Marvell и Lumentum существенно превышает обе эти суммы.

Marvell разрабатывает специализированные микросхемы, в том числе для центров обработки данных, а Lumentum производит оптические компоненты, лазеры и сетевое оборудование. После объединения Marvell рассчитывает занять ведущие позиции на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта — от отдельных чипов до решений для центров обработки данных. Оптические технологии особенно важны для передачи больших объёмов информации между вычислительными системами.

Marvell покупает Lumentum за $115 млрд — это одна из крупнейших сделок в истории IT
Источник изображения: Grok Imagine

У компаний уже есть общий крупный инвестор — Nvidia. В марте 2026 года производитель графических ускорителей вложил $2 млрд в Lumentum в рамках многолетнего соглашения о закупке передовых лазерных компонентов. Инвестиции должны поддержать исследования и разработки компании, а также расширение производственных мощностей. В том же месяце Nvidia направила ещё $2 млрд в Marvell, чтобы укрепить её направления оптических сетей и специализированных чипов.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2028 года. Для этого потребуется одобрение акционеров обеих компаний и регулирующих органов. После завершения объединения Marvell получит бизнес Lumentum в области оптических компонентов и сетевого оборудования, дополнив им собственные разработки микросхем.

Законы и новости рынкаИсточники:MarvellTechCrunch

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