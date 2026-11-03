Максимум со времён Чернобыля. В мире строят 79 атомных реакторов на фоне бума ИИ

Спрос со стороны ИИ и стремление к энергетической независимости возвращают интерес к атомной энергетике

По данным Всемирной ядерной ассоциации, на 16 октября 2026 года в мире строились 79 атомных реакторов — это максимальный показатель с 1986 года, когда произошла Чернобыльская катастрофа и возводился 91 энергоблок.

Только с начала нынешнего года к строительству приступили 11 реакторов. Ещё 201 проект находится на стадии планирования с расчётом на ввод в эксплуатацию в ближайшие 15 лет. С учётом 443 действующих энергоблоков их общее количество к 2040 году может превысить 600.

Одним из факторов нового интереса к атомной энергетике стал стремительный рост потребления электричества центрами обработки данных. По прогнозу Международного энергетического агентства, мировое энергопотребление дата-центров увеличится почти вдвое: с 485 ТВт•ч в 2025 году до 950 ТВт•ч к 2030-му. На этом фоне рассматриваются малые модульные реакторы, которые потенциально позволят сократить сроки и стоимость строительства.

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В США в октябре 2025 года объявили о стратегическом партнёрстве с Westinghouse, Brookfield и Cameco, предусматривающем поддержку строительства новых АЭС как минимум на 80 млрд долларов. Дополнительным стимулом стали колебания цен на ископаемое топливо из-за геополитических конфликтов. Одновременно дорожает уран: к концу сентября цена по долгосрочным контрактам достигла 97 долларов за фунт — максимума за 18 лет.

Лидером атомного строительства остаётся Китай, на который приходится 38 из 79 возводимых реакторов. Далее следуют Индия с 8 энергоблоками, Россия с 7 и Южная Корея с 4. По числу запланированных проектов Китай также впереди — 42 реактора против 23 в России и 14 в Индии.

Пересматривают отношение к атомной энергетике и европейские страны: Италия впервые за 40 лет разрешила строительство новых АЭС, Швеция и Бельгия отказались от прежних планов полного отказа от атомной генерации. Франция рассматривает возможность возведения до 14 новых реакторов.