Кварцевый ответ импорту: «Росэл» расширяет выпуск компонентов для российской электроники

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», увеличивает выпуск кварцевых резонаторов и генераторов, применяемых в автомобильной электронике, вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании. Расширение производства должно снизить зависимость российских предприятий от зарубежных поставщиков и сократить стоимость отечественных компонентов.

Кварцевые изделия отвечают за стабильность частоты сигналов и синхронизацию электронных схем. Они используются в процессорах, модулях связи, автомобильных блоках управления, навигационных системах, маршрутизаторах и промышленной автоматике.

Инвестиционный проект предусматривает наращивание выпуска компонентов в корпусах размером 5 × 3,2 мм, 3,2 × 2,5 мм и 2,5 × 2 мм. Это наиболее востребованные типоразмеры для поверхностного монтажа на печатные платы. Такая конструкция позволяет применять изделия на автоматизированных сборочных линиях и использовать их в компактной электронике.

В «Росэле» рассчитывают, что увеличение объемов производства позволит снизить удельные затраты и сделать российские компоненты конкурентоспособнее по цене. Холдинг уже выпускает различные виды кварцевых резонаторов, тактовых и термокомпенсированных генераторов. Теперь основной акцент сделан на масштабировании производства изделий для массового гражданского рынка.

По оценке компании, расширение мощностей также поможет уменьшить зависимость отечественной электронной промышленности от зарубежных поставок и связанных с ними логистических ограничений.