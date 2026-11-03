Эксперты сравнили работу сетей четырех операторов в десяти торговых комплексах Москвы и Подмосковья

Кто лучше ловит в ТЦ: назван лидер среди мобильных операторов в Москве и Подмосковье

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета в десяти торговых комплексах Москвы и Подмосковья. В исследовании участвовали четыре оператора: МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2. Средний показатель задержки сигнала составил 53 мс, а доля успешных загрузок тестовой страницы — 96,5%.

Наименьший «пинг» (Ping, задержка сигнала) зафиксирован в сети «Билайна» — 39 мс. Второе место занял T2 с результатом 49 мс, далее следуют МТС (57 мс) и «МегаФон» (69 мс).

По надежности соединения лидерами стали «Билайн» и T2: оба оператора обеспечили успешную загрузку страницы Kepler во всех проведенных испытаниях. У МТС показатель достиг 97%, у «МегаФона» — 89,1%.

Замеры прошли в первую неделю октября 2026 года. Специалисты проверили связь в десяти объектах, среди которых «Афимолл Тверская», «Метрополис», «Кузьминки Молл», «Коламбус» и «Митино Парк». Для измерений использовались сертифицированный комплекс TEMS Investigation и смартфоны с SIM-картами операторов.

Исследование учитывало особенности торговых центров: большие площади, сложную планировку, внутренние перекрытия и повышенную нагрузку на сеть в часы наплыва посетителей. Эксперты оценивали не скорость передачи данных, а время отклика сети и стабильность загрузки интернет-страницы с текстом, изображениями и видео.