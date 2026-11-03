Коллапсирующая звезда оставила послесвечение ярче своей галактики

Гамма-всплеск GRB 260310A сначала выглядел сравнительно обычным, но его послесвечение стало одним из самых ярких среди наблюдавшихся астрономами, а спустя три недели вновь усилилось в рентгеновском диапазоне

10 марта 2026 года космический гамма-телескоп NASA Fermi зарегистрировал гамма-всплеск GRB 260310A — излучение, возникшее при коллапсе массивной звезды. Первоначальная вспышка не выделялась исключительной мощностью, однако последующее свечение оказалось необычайно ярким. В оптическом диапазоне оно превзошло 99% зарегистрированных гамма-всплесков, а в рентгеновском вошло в число самых ярких 1% событий. На пике послесвечение оказалось ярче галактики, в которой произошёл взрыв.

Необычным оказалось и развитие события. Оптическое послесвечение не сразу достигло максимума, а постепенно усиливалось в течение нескольких часов. Затем оно начало угасать, но примерно через 20–30 дней после вспышки рентгеновское излучение вновь стало ярче. Наблюдения космической обсерватории Chandra подтвердили, что это усиление действительно связано с послесвечением гамма-всплеска, а не с посторонним источником рядом с ним.

Всплеск произошёл сравнительно близко по космическим меркам: его красное смещение составляет около 0,153. Астрономы также обнаружили связь события со сверхновой типа Ic с широкими линиями в спектре — взрывом массивной звезды, лишившейся внешних водородных и гелиевых оболочек. При этом рекордная наблюдаемая яркость отчасти объясняется близостью источника: после поправки на расстояние его светимость в большинстве диапазонов оказывается близкой к типичной для гамма-всплесков.

Источник изображения: Fortuna/Yang/ERC BHianca

Авторы работы предполагают, что необычное поведение GRB 260310A связано с направлением, под которым наблюдалась вспышка. При коллапсе массивной звезды могут возникать узкие струи — джеты, движущиеся почти со скоростью света. Если такой джет направлена прямо на Землю, то гамма-излучение выглядит особенно ярким. Но если наблюдатель находится в стороне от оси джета, первоначальная вспышка кажется слабее, а послесвечение может достигать максимума с задержкой.

Одна из рассматриваемых моделей предполагает, что джет GRB 260310A состоял из двух компонентов: широкой и сравнительно медленной внешней части и узкого, более энергичного ядра. По мере замедления джета центральная область могла постепенно становиться видимой для наблюдателя. Это могло вызвать повторное усиление рентгеновского излучения спустя несколько недель. Впрочем, авторы отмечают, что имеющиеся модели пока не объясняют все особенности наблюдений.

Такие события помогают астрономам изучать структуру релятивистских джетов и выяснять, как именно распределяется энергия при коллапсе массивных звёзд. GRB 260310A особенно интересен тем, что его необычная эволюция позволяет исследовать области джета, которые при наблюдении строго вдоль его оси могли бы остаться скрытыми.