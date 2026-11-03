«Как редактирование генов для нейронных сетей»: GPT-6 Astra исправила нейросеть Qwen, что противоречило его математическим возможностям

После точечного редактирования весов Qwen3.5-0.8B результат на математическом тесте MATH-500 вырос с 7,9% до 48,1%, а сама модель стала реже зацикливаться на повторяющихся рассуждениях

Учёные из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) использовали GPT-6 Astra для прямого редактирования весов другой нейросети — Qwen3.5-0.8B. Модель OpenAI самостоятельно обнаружила причину повторяющихся рассуждений Qwen и исправила её, изменив 131 072 параметра из примерно 800 млн. Это всего 0,016% весов, но результат Qwen на тесте MATH-500 вырос с 7,9% до 48,1%.

Веса нейросети — параметры, определяющие, как она обрабатывает информацию и формирует ответы. Обычно их изменяют в процессе обучения с помощью специальных алгоритмов. В эксперименте MIT Astra обошлась без переобучения и градиентов: она получила доступ к параметрам Qwen через программную среду Python, анализировала ответы модели на тренировочных математических задачах и самостоятельно определяла, какие значения нужно изменить.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Astra обнаружила источник проблемы в 15-м и 19-м слоях Qwen. Нейросеть повторяла одни и те же фрагменты рассуждений и часто не доходила до ответа: до исправления 93% её ответов на MATH-500 достигали установленного ограничения в 32 768 токенов. Astra выявила определённое направление в параметрах двух слоёв, связанное с этим поведением, и скорректировала его. После изменения доля ответов, упиравшихся в лимит, снизилась до 33,1%.

Улучшение затронуло не только математические тесты. Результат Qwen на GSM8K — наборе текстовых математических задач — вырос с 13,8% до 67,1%, а на IFEval, проверяющем способность следовать инструкциям, — с 21% до 62,3%. Для сравнения использовались одинаковые настройки генерации ответов до и после редактирования.

При этом эксперимент не означает, что Astra смогла добавить другой модели отсутствующие у неё знания или математические способности. Авторы отдельно проверили метод на Gemma 3 270M, которая почти не зацикливалась на рассуждениях. В этом случае значимого улучшения математических результатов добиться не удалось: обычные ошибки в арифметике и алгебре не сводились к одной локальной проблеме, которую можно было бы устранить точечным изменением весов.

Подход получил название Weight-Space Programming — программирование непосредственно в пространстве весов нейросети. Помимо исправления Qwen, команда MIT описала эксперименты, в которых Astra определяла назначение небольших нейросетей по их параметрам и самостоятельно создавала сети для игровых задач. Авторы называют полученные результаты ранними, но рассматривают прямое чтение и изменение весов как возможный способ находить и исправлять отдельные проблемы моделей без полного цикла обучения.