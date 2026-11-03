ИИ-центр в Канаде будет выделять столько тепла, сколько дают 23 атомные бомбы в сутки ⁠ 12

В провинции Альберта на северо-западе Канады планируют построить крупный центр обработки данных для искусственного интеллекта Wonder Valley. Согласно расчётам физика Университета штата Юта Роберта Дэвиса, объект будет ежедневно выделять столько тепла, сколько эквивалентно энергии 23 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Учёный подготовил предварительную оценку по запросу коренного народа кри из общины Стерджен-Лейк (Sturgeon Lake Cree Nation).

Проект стоимостью $70 млрд, который поддерживает инвестор Кевин О'Лири, предполагает энергопотребление около 9 ГВт. Электричество планируют вырабатывать непосредственно на площадке с помощью газовых генераторов, а не получать из общей энергосети. С учётом тепла от работы генераторов и вычислительного оборудования совокупную тепловую нагрузку комплекса Дэвис оценил в 16–18 ГВт.

Особенность проекта — концентрация источников тепла в одном месте. Газовые турбины будут выделять тепло при производстве электричества, а серверные стойки с ускорителями ИИ — при выполнении вычислений. В обычной энергосистеме часть тепла от электростанций рассеивается на большой территории, поскольку электричество распределяется между домами и предприятиями. В Wonder Valley производство энергии и её потребление окажутся сосредоточены на одной площадке.

Источник изображения: O'Leary Digital Limited

По оценке Дэвиса, ежегодные выбросы углекислого газа объекта могут составить около 30 млн тонн — более 4% совокупных выбросов Канады. Учёный предупредил, что воздействие комплекса на окружающую среду может оказаться очень значительным, и назвал его потенциально крупнейшим отдельным источником тепла на планете.

В апреле власти Альберты освободили Wonder Valley от более строгой провинциальной экологической оценки, сославшись на использование стандартных систем энергоснабжения и водоснабжения. Решение вызвало недовольство представителей общины Стерджен-Лейк. В сентябре они подали заявление о судебном пересмотре этого исключения, а в следующем месяце запросили повторную проверку.

Министерство окружающей среды и охраняемых территорий Альберты 30 октября заявило, что проекту всё равно потребуется получить необходимые разрешения и представить технические оценки воздействия на воздух, землю и воду. Однако Дэвис считает, что проверка отдельных разрешительных требований не заменяет комплексную оценку последствий строительства объекта такого масштаба. Центр планируют разместить примерно в 130 км к юго-западу от резервации общины, на территории, которую коренной народ считает своей традиционной землёй.