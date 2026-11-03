Galaxy S27 Ultra в компании Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Google Pixel 11 Pro: макет будущего флагмана Samsung сравнили с актуальными флагманами

Блок камеры у Galaxy S27 Ultra, но по размерам смартфон будет сравним с Galaxy S26 Ultra

В Сети появились фото, на которых полноразмерный макет будущего Samsung Galaxy S27 Ultra, созданный с помощью 3D-печати на основе утёкших CAD-чертежей, сравнивается с реальными смартфонами — Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Google Pixel 11 Pro. Изображения опубликовал ресурс Android Headlines.

Если говорить о размерах, то по габаритам Galaxy S27 Ultra практически не отличается от предшественника. Но изменится блок основной камеры: он станет широким и прямоугольным — примерно как у iPhone 18 Pro. У Galaxy S27 Ultra углы будут менее округлыми, чем у Google Pixel 11 Pro. Сами камеры, в отличие от решения Google, не будут утоплены заподлицо в общий блок, а слегка выступят за его пределы.

Источник изображения: Android Headlines

Источник изображения: Android Headlines

Согласно предварительным данным, Samsung уберет из блока основной камеры Galaxy S27 Ultra один из четырёх модулей. Речь о 10-мегапиксельной телефотокамере с трёхкратным оптическим зумом и небольшим сенсором формата 1/3,94 дюйма.

Источник изображения: Android Headlines

Источник изображения: Android Headlines

Официальная премьера линейки Galaxy S27 ожидается в январе или феврале. Смартфонам серии приписывают однокристальную систему Exynos 2700, а вот будет ли в этом поколении использоваться SoC Qualcomm — пока большой вопрос.