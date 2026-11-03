Фанаты воскресили отменённую Portal: приквел F-Stop стал играбельным спустя почти 20 лет

F-Stop — отменённый приквел Portal, над которым Valve работала ещё в 2007 году, — впервые стал доступен в практически играбельном виде благодаря усилиям фанатов. Энтузиасты собрали рабочую версию из материалов нескольких утечек: игровых ресурсов, исходного кода и данных уровней.

Вместо портальной пушки главной механикой F-Stop должен был стать фотоаппарат. Игрок фотографирует предметы окружающего мира, после чего может создавать их копии, менять размеры и перемещать по уровням. Эти возможности используются для решения головоломок и продвижения по игровым локациям.

Источник изображения: Gabe Follower/X

Работа над сборкой стала возможной после крупной утечки более 12 ТБ данных Steam в августе. Среди файлов обнаружились ресурсы F-Stop, а позднее на сервер Discord проекта Valve Cut Content попали исходный код и данные карт. Участники сообщества объединили материалы из разных источников и восстановили значительную часть игры.

Сборка пока не завершена: в ней отсутствуют некоторые текстуры и диалоги, однако игра в целом работает стабильно, а большую часть кампании уже можно пройти. Судя по опубликованным прохождениям, это наиболее близкая к полноценному релизу версия F-Stop из всех доступных на сегодня.

Valve официально не объявляла о возвращении проекта. Изначально F-Stop разрабатывалась как приквел Portal, но компания отказалась от неё, переключившись на создание Portal 2.