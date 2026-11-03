Это самая большая видеокарта, созданная когда-либо? Появились фото чудовищного адаптера с четырьмя GPU и четырьмя разъёмами питания

Недавно появившийся в продаже прототип видеокарты Asus Radeon HD 3850 Trinity с тремя GPU, как оказалось, может казаться максимально обычным продуктом. Как минимум на фоне фотографий чудовищного адаптера четырьмя GPU и четырьмя же разъёмами питания.

На фотографиях можно видеть плату с четырьмя GPU Polaris. В целом больше похоже, что это четыре полноценных видеокарты, только слепленных вместе. Технически это четыре Radeon RX 470 с 8 ГБ памяти у каждой. Для каждой выделен один восьмиконтактный разъём питания.

Этот крайне странный адаптер, само собой, не был никаким прототипом. Судя по всему, это специализированное решение времён майнингового бума, разве что неизвестно, кто его производил. На самой плате есть разве что маркировка DYII-XQ570 V1.0.