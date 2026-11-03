Ёмкость 9000 кВт·ч, ресурс 25 лет и масса 71 т. Представлен гигантский «внешний аккумулятор» CATL

Модульная архитектура позволяет менять конфигурацию аккумуляторных ячеек

Компания CATL показала новую систему хранения энергии TENER+ на выставке All-Energy Australia в Мельбурне.

Установка стала одним из самых крупных экспонатов мероприятия: ее масса составляет 71 тонну, а емкость одного накопительного блока достигает 9 МВт·ч (9000 кВт·ч). Для сравнения, распространенные контейнерные системы обычно рассчитаны на 3–4 МВт·ч. По заявлению производителя, увеличение емкости позволяет сократить количество контейнеров в проекте до 40%, а занимаемую площадь — на 12%.

Ёмкость 9000 кВт·ч, ресурс 25 лет и масса 71 т. Представлен гигантский «внешний аккумулятор» CATL
Источник изображения: mydrivers

Одной из особенностей TENER+ стала система охлаждения без образования тепловых островов: горячий воздух отводится вверх через верхнюю часть конструкции. CATL утверждает, что это помогает избежать скопления тепла и поддерживать стабильную работу оборудования на полной мощности даже в летнюю жару.

Заявленный срок службы платформы составляет 25 лет. В ней применяются разработанные компанией аккумуляторные ячейки с замедленной деградацией, а заказчикам доступны версии для жаркого климата и вариант с трехлетней гарантией отсутствия деградации.

Модульная архитектура позволяет менять конфигурацию аккумуляторных ячеек, а несколько установок можно синхронно настраивать одним нажатием. По замыслу CATL, это должно ускорить монтаж оборудования и подключение электростанций к сети. 

Корпуса, системы питания и охлажденияCATLИсточники:mydrivers

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