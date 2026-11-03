Дата-центры для ИИ переходят на 800 В: китайская Envision объявила о первом коммерческом внедрении передовой системы

Китайская компания Envision Energy объявила о первом в мире коммерческом внедрении интегрированной системы электропитания на 800 В постоянного тока в крупном дата-центре для искусственного интеллекта. Технологию с августа испытывают в кампусе Galaxy AI в городе Уланчаб во Внутренней Монголии. В её основе — контроллер Dubhe, работающий при поддержке собственной ИИ-модели компании Dubhe Energy Foundation Model.

В обычных дата-центрах электричество проходит через несколько этапов преобразования, прежде чем поступает к серверному оборудованию. Система Envision упрощает эту архитектуру: она преобразует энергию непосредственно из сети среднего напряжения (10 кВ переменного тока) в шину постоянного тока на 800 В. По заявлению компании, это повышает эффективность энергоснабжения, уменьшает размеры преобразовательного оборудования и освобождает место для вычислительных систем.

Решение объединяет три ключевых компонента. Твердотельный трансформатор обеспечивает преобразование электроэнергии с 10 кВ переменного тока до 800 В постоянного. Аккумуляторная система компенсирует кратковременные скачки потребления в масштабе секунд и обеспечивает резервное питание на протяжении нескольких минут. Контроллер координирует работу трансформатора и накопителей с миллисекундной точностью, сглаживая резкие изменения нагрузки, возникающие при работе ИИ-ускорителей.

Такая архитектура рассчитана на серверные стойки с высокой плотностью вычислений: она позволяет размещать больше оборудования на той же площади. Кроме того, система совместима с возобновляемыми источниками энергии и накопителями. По данным Envision, сокращение числа преобразовательных ступеней также уменьшает габариты инфраструктуры и потребность в медных проводах и других кабелях.

Компания сообщает, что система уже показывает хорошие результаты в кампусе Galaxy AI. Его планируется постепенно расширить до мощности 3 ГВт. В перспективе дата-центр сможет обслуживать до миллиона ИИ-ускорителей. Envision также собирается внедрить эту технологию в рамках проекта Mission Gobi, предусматривающего создание в пустынных регионах Китая дата-центров для ИИ на возобновляемой энергии общей мощностью 5 ГВт к 2030 году.