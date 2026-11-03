Что общего у бюджетной видеокарты Arc B580 и GeForce RTX 5090? Intel может снять свою карту с производства ради выпуска Pro-моделей ⁠ 2

Видеокарта Intel Arc B580 может пойти по стопам GeForce RTX 5090. Согласно свежим данным, Intel намерена сместить приоритеты в сторону профессиональных решений, а игровая видеокарта может перейти в статус EOL (end of life), то есть будет снята с продажи.

Речь о том, что Intel может использовать GPU от Arc B580 для производства Arc Pro B50 и B60. Последние две используют тот же чип BMG-G21, но предлагают больше памяти для профессиональных, а не игровых, задач.

Напомним, согласно многочисленным данным, Nvidia тоже решила вместо RTX 5090 выпускать RTX Pro 6000 Blackwell с тем же чипом, но утроенным объёмом памяти, так как такие карты более маржинальны, да и спрос на ИИ-решения сейчас огромен.

Возвращаясь к Intel, можно сравнить цены. Arc B580 в Европе сейчас продаётся примерно за 400 евро, а за Arc Pro B60 с тем же GPU, но удвоенным объёмом памяти, просят уже около 900 евро. Само собой, дополнительные 12 ГБ GDDR6 не стоят 500 евро.