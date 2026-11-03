Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили

Производство в Есипове планируют запустить в первом квартале 2027

Площадку бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипове готовят к возобновлению выпуска автомобилей. По словам генерального директора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, производство с новым партнером рассчитывают запустить в I квартале 2027 года. Оборудование немецкого автопроизводителя сохранили и упаковали в соответствии с техническими требованиями, поэтому оно готово к дальнейшему использованию.

Сейчас предприятие не загружено до проектной мощности, однако полностью остановленным его назвать нельзя. В «Автодоме» пока не раскрывают, какая компания станет новым партнером и какие автомобили планируется собирать на заводе.

Бывший завод Mercedes-Benz в России перезапускают. Немецкое оборудование сохранили
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ольховский также считает, что к 2027 году российский авторынок завершит стабилизацию модельного ряда и представленных брендов на следующие 4–5 лет. После этого, по его оценке, приоритетами производителей станут локализация комплектующих, наращивание объемов выпуска и сокращение себестоимости.

Завод в индустриальном парке «Есипово» открылся в 2019 году. После ухода Mercedes-Benz с российского рынка предприятие перешло под контроль группы компаний «Автодом».

Авто и транспортMercedes-BenzMercedesИсточники:ТАСС

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