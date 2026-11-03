Большое обновление: OnePlus готовит флагманский смартфон OnePlus Turbo 7 на Snapdragon 8 Elite Gen 6

OnePlus готовит еще один смартфон на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (помимо уже вышедшего OnePlus 16) — OnePlus Turbo 7. Подробностями об этом устройстве поделился известный инсайдер Wisdom Pikachu.

OnePlus Turbo 6 Источник изображения: OnePlus

По данным информатора, аппарат получит камеру с 200-мегапиксельным модулем, при этом перископного модуля в этой модели не будет. Зато будет экран с высокой кадровой частотой: 185 Гц в играх и 165 Гц в системе и приложениях. В оформлении корпуса будущей модели будет использоваться стекло.

Для сравнения, нынешний OnePlus Turbo 6 оснащён SoC Snapdragon 8s Gen 4, 165-герцевым экраном и 50-мегапиксельной камерой. Таким образом, если утечка подтвердится, модель нового поколения заметно прибавит в характеристиках. Когда именно состоится премьера OnePlus Turbo 7, не сообщается.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.

Напомним, несколько дней назад OnePlus представила смартфон OnePlus Turbo 6Vs — у него батарея 9000 мАч и SoC Snapdragon 7s Gen 4.